Calhanoglu è sempre in scadenza di contratto con il Milan e nel mirino della Juventus come colpo a zero. Ma spunta un top club europeo: le ultime

Dove sarà il futuro di Hakan Calhanoglu? Forse ancora al Milan, che pare aver rilanciato formulando l’ultima proposta di rinnovo contrattuale per evitare l’addio a zero, il secondo dolorosissimo dopo Donnarumma. Forse alla Juventus, da tempo sulle sue tracce anche se i bianconeri sono bloccati dalle (non) cessioni.

Tra Milan e Juventus, occhio al terzo incomodo che di solito è quello che alla fine la spunta. Terzo incomodo che, a detta di ‘fichajes.net’, è nientemeno che il Barcellona. Secondo il portale ispanico il presidente Laporta si è gettato a capofitto sul turco, a quanto pare nel mirino anche dell’Al Duhail seppur non risulti a noi l’esistenza di una super offerta, per non farsi cogliere impreparato qualora Wijnaldum, pure lui in scadenza, dovesse dire sì alla grande proposta del Paris Saint-Germain. Un vero e proprio blitz che può davvero mettere fuori gioco rossoneri e bianconeri.

Calciomercato Milan e Juventus, Calhanoglu alternativa a Wijnaldum: la possibile richiesta al Barcellona

Calhanoglu punterebba a un quadriennale da almeno 6 milioni di euro, ma potrebbe accettarne anche 5 per un totale insomma di 20 milioni. Parliamo comunque di cifre importanti, anche per lo stesso Barcellona – interessato pure a Donnarumma – che a Wijnaldum ne ha proposti circa 3 netti più bonus sostanziosi.