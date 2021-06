Intervenuto su CMIT TV, Biasin ha commentato: “Donnarumma ha fatto il passo più lungo della gamba. Confermata la telefonata con Mourinho”

Nel corso del nostro Speciale Mercato, è intervenuto sulla CMIT TV Fabrizio Biasin. Il noto giornalista e ospite fisso della nostra TV ha commentato tanti temi di attualità, compreso l’addio di Paratici alla Juventus. “Io credo che l’addio sia arrivato perché dopo 10/11 anni ci sta anche che le strade si dividono. È stato più traumatico l’addio con Marotta, che è stato accompagnato alla porta in maniera più scorbutica. Non ci fu una conferenza stampa in quel caso perché Agnelli la propose, ma Marotta non la volle”.

Oltre a questo, poi, Biasin ha parlato anche del mercato dei bianconeri. “In questi giorni Agnelli si è fatto delle lunghe chiacchiere con Allegri e penso che la Juve voglia ripartire da Dybala. Alla Juve serve un centrocampista, tanti parlano di Pjanic ma mi sembra una cosa un po’ anacronistica e secondo me non è quello il nome. La priorità assoluta però è quella: il centrocampista”. Infine, il noto giornalista ha commentato anche quella che è la vicenda più discussa del momento: il futuro di ‘Gigio’ Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Biasin: “Donnarumma si è fidato del suo procuratore. Hakimi? Per 75 milioni parte”

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Calciomercato.it, ha rivelato: “Donnarumma credo che abbia fatto il passo più lungo della gamba. Si è fidato del suo procuratore, che pensava di avere ingaggi da 15/16 milioni a sua disposizione. Può essere che vada alla Juventus, però non alle cifre che si immaginava lui. E allora forse avrebbe fatto bene a rinnovare col Milan, il rischio è che vada a guadagnare meno in un’altra squadra”. Sul portiere della Nazionale, inoltre, confermati i contatti con la Roma: “Nel momento in cui Mourinho telefona a Donnarumma, e questa cosa è confermata, non capisco perché la Roma debba andare su Szczesny. Che però la Roma stia cercando un portiere si, lo sottoscrivo”.

Riguardo al mercato dell’Inter ed, in particolare, al capitolo cessioni: “Hakimi ancora oggi, nonostante voci da Madrid, è l’unico giocatore che ha ricevuto offerte ufficiali: 60 milioni di euro dal PSG, offerta rispedita al mittente. L’Inter ascolta volentieri le offerte per Hakimi, ma per lasciarlo partire vuole 75/80 milioni. Non lo cedono volentieri, ma uno devono cederlo e credo proprio che sarà Hakimi”.

Infine, Biasin ha parlato anche del mercato del Milan e del futuro di Rodrigo De Paul. “Tutto il mondo vuole De Paul, perché stiamo parlando di un giocatore che a prescindere dai moduli tattici è una forza della natura. Forse il Milan è in leggero vantaggio su altri club, ma non ci sono solamente i rossoneri. Papu Gomez-Milan? Su questo sono più scettico. Non sul valore del giocatore, per me poteva vincere pure il Pallone d’Oro gli anni scorsi, ma non credo che il Milan voglia invecchiarsi”.