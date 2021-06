La Juventus è pronta a ristrutturare l’attacco in maniera importante sul calciomercato. I bianconeri vanno a caccia dell’erede di Cristiano Ronaldo: il piano e la sua scelta

La Juventus si muove sul calciomercato e pianifica le mosse da compiere, per rinforzare e adeguare la rosa alle necessità di Massimiliano Allegri. I bianconeri valutano le scelte in attacco e non vogliono farsi trovare impreparati dagli scenari che potrebbero prendere quota nelle prossime settimane. Tutto ruota inevitabilmente attorno a Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese è pronto a scegliere il suo futuro tra addio e permanenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Donnarumma ha scelto: affare da 60 milioni

Due possibilità che potrebbero totalmente mutare il mercato in entrata. Infatti, se il portoghese dovesse restare, i bianconeri andrebbero a caccia di una quarta punta per completare il reparto con Paulo Dybala e Alvaro Morata. Se, invece, alla fine, l’ex Real Madrid e Manchester United dovesse dire addio, Allegri avrebbe necessità anche di un colpo a effetto per allestire il suo attacco. In tal senso, la Juventus è già al lavoro e ha buttato gli occhi su diversi nomi. Mauro Icardi è una pista da tenere in considerazione, come vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni in maniera approfondita; occhio anche a Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina spara alto e ha intenzione di trattenere il calciatore. Gabriel Jesus è un nome particolarmente intrigante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘scartato’ da Allegri | Dalla Spagna: intreccio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus per l’attacco di Allegri: lui dice sì

Come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, Gabriel Jesus è un nome da valutare attentamente per l’attacco bianconero. Il possibile arrivo di Harry Kane chiuderebbe gli spazi al brasiliano, che potrebbe cercare maggiore spazio altrove. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione poggia sul gradimento di Gabriel Jesus. Il suo sì è il presupposto che ha permesso, in queste settimane, di avvicinarsi all’attaccante del Manchester City.

Siamo ancora a discorsi preliminari, ma il calciatore piace e c’è già un piano per strapparlo a Guardiola. Il City, infatti, potrebbe concedere vie d’uscite più comode ai calciatori considerati in esubero. Per questo, l’operazione potrebbe essere costruita con un prestito con possibile riscatto a lungo termine. In questo modo, si alleggerirebbe l’onere finanziario per gli anni successivi. Ancora non è stata imbastita una vera e propria trattativa, ma gli intermediari sono già al lavoro per portare avanti l’operazione. Vedremo se sarà la volta buona per l’approdo del calciatore in Italia.