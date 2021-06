Calciomercato Juventus, Ronaldo saluta | Tris in attacco: addio a Guardiola

La Juventus si prepara a una forte ristrutturazione della rosa sul calciomercato. I bianconeri sono a caccia del sostituto di Cristiano Ronaldo: una pista porta da Guardiola

Il nuovo corso della Juventus è già iniziato e impone grandi riflessioni alla dirigenza bianconera per allestire la rosa migliore possibile per Massimiliano Allegri. Dopo una stagione travagliata, la società è pronta a scelte forti per accontentare il nuovo allenatore, che avrà grande voce in capitolo sul calciomercato.

In tal senso, il mirino va puntato direttamente sull’attacco. Cristiano Ronaldo ha segnato a raffica anche nell’ultimo anno, ma è stato spesso oggetto di critiche per alcune prestazioni al di sotto degli standard. E soprattutto lui ha dato spesso segnali di nervosismo e insofferenza. Indizi d’addio che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane e portare il portoghese definitivamente lontano da Torino, nonostante un contratto in scadenza a giugno del 2022. In ogni caso, la compagine bianconera non vuole farsi trovare impreparata e spinge per arrivare a un sostituto all’altezza, che possa essere funzionale all’idea di calcio di Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, caccia al sostituto di Ronaldo: tris di nomi, c’è Gabriel Jesus

Il possibile addio di Ronaldo apre la caccia all’attaccante per la Vecchia Signora. Federico Cherubini è già al lavoro per snocciolare interpreti all’altezza della compagine bianconera. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero tre i nomi da tenere d’occhio per il reparto offensivo bianconero.

Attenzione sempre a Mauro Icardi: l’argentino piace da sempre ad Allegri e pare una soluzione naturale in caso di addio di Ronaldo. Rappresenta una pista da tenere fortemente in considerazione, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Non la sola: occhi in casa Manchester City, dove Guardiola potrebbe liberare Gabriel Jesus. Spunta l’attaccante brasiliano nei borsini in casa bianconera, dopo i recenti accostamenti anche alla Roma di Mourinho. Il possibile arrivo di Harry Kane al Manchester City, per un’operazione da 160 milioni di euro, restringerebbe lo spazio per Jesus. Stavolta il brasiliano potrebbe davvero dire addio a Guardiola per non restare ai margini del progetto dell’ex tecnico del Barcellona. La Juventus intanto resta alla finestra e intende giocare d’anticipo.

Da tenere ancora in considerazione, inoltre, il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante piace non poco e il rinnovo con la Fiorentina non pare vicino. La Viola, però, non lo molla a cuor leggero e spara alto, chiedendo addirittura cifre sui 60 milioni di euro.