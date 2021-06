Calciomercato, c'è solo la Juventus per Pjanic: prestito o scambio

Sono giorni caldi per Miralem Pjanic, centrocampista in uscita dal Barcellona: sulle sue tracce, è segnalata la Juventus di Allegri

Passato al Barcellona nell’estate scorsa per 65 milioni di euro (bonus compresi), Miralem Pjanic non è riuscito ad imporsi in Catalogna. Solo trenta le presenze accumulate sotto la guida di Ronald Koeman, allenatore confermato dalla società spagnola anche per la prossima stagione, che non lo hai mai ‘visto’ nel suo centrocampo come un titolarissimo. Il 31enne regista bosniaco pensava di poter essere decisivo, ma si è scontrato con una realtà ben diversa. La conferma, come detto, del tecnico olandese lo spinge a cercare spazio altrove in vista della prossima stagione. E tutte le indiscrezioni portano ad un ritorno alla Juventus, dove ritroverebbe il suo grande estimatore Massimiliano Allegri in panchina. Un’operazione per niente facile, viste le grandi cifre messe a bilancio nella scorsa estate, ma che potrebbe essere agevolata dagli ottimi rapporti esistenti tra le due società.

Calciomercato, Juventus unica pista per Pjanic: la formula

E, allo stato attuale, la possibilità Juventus è l’unica possibile e presente per Miralem Pjanic. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, per l’ex calciatore della Roma, tra le altre, non ci sono altre proposte e, per agevolare la trattativa, il Barcellona sarebbe pronto a cederlo in prestito, come già raccontato dalla nostra redazione esattamente un mese fa. Altra opzione plausibile è quella di uno scambio, l’ennesimo, tra i due club, con il nome di Bentancur che torna sempre di moda. In ogni caso, il Barça sarebbe disposto a tutto per non accollarsi ancora l’ingaggio da 6.5 milioni di euro che Pjanic percepisce, contratto fino al 2024, mentre la sua valutazione attuale si aggira sui 40/45 milioni di euro. Sono giorni di grande fermento per Pjanic e la Juventus.