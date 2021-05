Parla l’agente di Bentancur, Daniel Bolotnicoff, che nega di essere a conoscenza di un possibile scambio con Pjanic. Né Barcellona né Juve lo avrebbe contattato

Gli ottimi rapporti tra Barcellona e Juventus possono far nascere nuove trattative. Durante l’ultimo calciomercato estivo, come tutti ricorderete, i due club si sono scambiati Arthur e Pjanic: un affare che ha permesso delle ottime plusvalenze ma che ha dato poco sul campo. Il brasiliano è stato condizionato pesantemente dagli infortuni; il bosniaco, invece, non si è mai ambientato veramente, non riuscendo così a dare il suo contributo alla causa blaugrana. Proprio l’ex Roma, nelle ultime settimane, è tornato protagonista dei rumors di mercato: è stato accostato all’Inter ma anche alla Juve. Vista l’alta valutazione del cartellino, difficilmente però potrà far ritorno in Italia se non attraverso un nuovo scambio.

Nelle ultime settimane, inoltre, vi abbiamo parlato dei tanti nomi in ballo, che vedono coinvolti Barcellona e il club bianconero. Non è un segreto che gli spagnoli seguano con interesse Matthias De Ligt così come Dybala e Bentancur. Tra i profili del Barcellona, che potrebbero sbarcare in Italia, invece, bisogna fare attenzione a Dembele, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2022.

Calciomercato Juventus, futuro Bentancur: parla l’agente

Dalla Spagna arrivano novità in merito al possibile scambio Pjanic-Bentancur. ‘Mundo Deportivo’ ha voluto fare chiarezza sulle tante voci circolate in merito: il portale conferma l’interesse da parte dei blaugrana per l’uruguaiano ma l’agente del calciatore, Daniel Bolotnicoff, ai microfoni di MD, ha negato di essere a conoscenza di un possibile affare: “Zero notizie, né il Barça né la Juventus mi hanno parlato di questo argomento”.