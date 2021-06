Non è stata una grandissima annata per Gabriel Jesus che potrebbe anche decidere di cambiare aria a fine stagione. In Italia ora piace anche alla Roma

Il grande ritorno di Josè Mourinho in Serie A autorizza inevitabilmente i tifosi della Roma a sognare in grande. L’arrivo dello Special One in giallorosso è stato un autentico colpo di teatro da parte della famiglia Friedkin, che si è assicurata uno degli allenatori più vincenti e famosi degli ultimi 20 anni di calcio europeo. L’ex interista è reduce da una non esaltante esperienza al Tottenham, ma la sua sola presenza porta a pensare per forza di cose ad un mercato in grande stile per i capitolini che dovranno prima di tutto sciogliere i nodi legati all’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio Donnarumma | C’è già la data

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Ronaldo al Manchester United: scambio senza Pogba!

Calciomercato, la Roma spaventa la concorrenza per Gabriel Jesus