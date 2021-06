Il futuro di Donnarumma appare deciso: la Juventus in attesa, c’è anche la data del possibile annuncio bianconero

Il futuro di Gigio Donnarumma ancora da decidere. Ormai sancita la separazione con il Milan che ha acquistato Maignan. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con i rossoneri e ogni giorno può essere quello buono per annunciare la sua nuova squadra. Le ipotesi in ballo sono diverse: la Juventus è da tempo sulle tracce del portiere e può essere considerata la società favorita, ma c’è da sistemare la questione Szczesny prima di poter chiudere l’affare. Donnarumma gratis è però un’occasione che stuzzica anche il Barcellona, così come il Psg: tutte squadre che sono già coperte in porta e che dovrebbero quindi prima cedere un estremo difensore e poi far partire l’assalto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Ronaldo al Manchester United: scambio senza Pogba!

Calciomercato Juventus, Momblano anticipa annuncio Donnarumma

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è attualmente in pole per Donnarumma e c’è anche chi si spinge oltre. E’ Luca Momblano, intervenuto a ‘juventibus’, ad ipotizzare già una data per il possibile annuncio dell’arrivo del portiere in bianconero. Il giornalista ha, infatti, affermato: “Credo che Donnarumma sarà annunciato il primo giorno dopo l’eliminazione dell’Italia dagli europei”.

Se fosse confermato, bisognerà quindi attendere la fine dell’avventura italiana per conoscere ufficialmente il futuro del portiere. Con la ovvia speranza, da parte di tutte le parti in causa, che la data arrivi a luglio inoltrato.