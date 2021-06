La Juventus potrebbe intavolare una trattativa con il Manchester United. L’ultima idea di scambio sarebbe quella tra Cristiano Ronaldo e van de Beek

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora tutto da scrivere. Come vi abbiamo raccontato, la volontà del campione portoghese è quella di lasciare la Juventus ma le squadre pronte ad accoglierlo, con il suo ricco stipendio, non sono tantissime. L’attaccante farebbe di corsa ritorno al Real Madrid ma Florentino, al momento, ha altri piani in mente, come l’acquisto di Mbappe. Proprio per questo motivo per Ronaldo potrebbero aprirsi le porte del Psg, che sarebbe chiamata a sostituire il fuoriclasse francese con un profilo importante come CR7.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-van de Beek

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pjanic chiama Allegri | Il gesto per tornare alla Juventus

Un’ultima strada percorribile per il calciatore, che non può essere scartata, è quella che lo riporterebbe al Manchester United. In questi mesi si è parlato tanto di un possibile scambio con Paul Pogba, che sarebbe ben felice di giocare nuovamente a Torino. In realtà questa ipotesi non è mai decollata ma un’altra idea scambio tra i bianconeri e i Red Devils potrebbe farlo: secondo quanto riporta ‘OnzemMondial’, Cristiano Ronaldo potrebbe far ritorno in Inghilterra in cambio di Donny van de Beek. Il centrocampista olandese ha faticato non poco ad ambientarsi al Manchester United, che potrebbe dunque farlo partire più facilmente. L’ex Ajax, che ritroverebbe de Ligt in bianconero, è da tempo sul taccuino della Juventus.