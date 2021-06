L’arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus modifica inevitabilmente le strategie di mercato. Dalla Spagna mettono in dubbio la posizione di Arthur

La Juventus ha iniziato ad anticipare le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo tassello è rappresentato dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che modifica inevitabilmente le strategie della società bianconera in sede di campagna trasferimenti. Dalla Spagna il portale ‘DonBalon.com’ sottolinea come il progetto juventino del prossimo futuro non veda più coinvolto Arthur Melo, ponendo nuovamente in rilievo un eventuale ritorno di Miralem Pjanic. Al contrario stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it il centrocampista brasiliano ex Barcellona vorrebbe restare a Torino, e non ci sarebbero stati contatti col PSG. Dalla Spagna però arrivano voci differenti e contrastanti che mettono in dubbio il suo destino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Arthur vuole restare alla Juventus: nessun contatto col PSG

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Donnarumma-Psg, manca ancora qualche tessera del puzzle: ecco quali

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Arthur ‘scartato’ da Allegri

Secondo il portale iberico, da Torino sarebbero disposti a offrire Barça lo stesso scambio che hanno fatto la scorsa estate, seppur resti piuttosto improbabile. Ciononostante la partenza di Pjanic appare sempre più probabile con la permanenza di Koeman. D’altro canto appare complesso per la Juventus pensare di recuperare la cifra della valutazione di Arthur della scorsa estate (82 milioni, bonus compresi), alla luce della situazione attuale che vede il brasiliano valutabile sui 40 milioni di euro con i bianconeri che attenderebbero una chiamata dalla Premier.

Mentre Arthur resta complesso, al contrario il rientro di Pjanic appare più fattibile e potrebbe anche spingere all’addio del brasiliano che diventerebbe a tutti gli effetti il primo ‘scarto‘ di Allegri. Con l’arrivo del tecnico toscano va inoltre ponderata la posizione di Cristiano Ronaldo, con la Juve che ha chiesto a Jorge Mendes di trovare una squadra per il suo assistito: la situazione però per ora è in stand-by.