CM.IT | Arthur vuole restare alla Juventus: nessun contatto col PSG

Arthur è finito nel mirino di diversi rumors di calciomercato che lo accostano al PSG, ma il centrocampista ha le idee chiare: vuole restare alla Juventus

Non è stata di certo la stagione che sognava, ma Arthur ha ancora enorme voglia di dimostrare le sue doti alla Juventus. Nel suo primo anno in bianconero, il brasiliano ha totalizzato 32 presenze, numero limitato dalla calcificazione che ha penalizzato tantissimo il suo rendimento da febbraio in poi.

Quando è stato al 100%, però, l’ex Barça ha dimostrato di poter dare al centrocampo juventino la qualità che spesso gli è mancata, è la sua intenzione è imporsi anche nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio con Donnarumma | Szczesny allo scoperto

Calciomercato Juventus, la volontà di Arthur: niente PSG

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, contrariamente a quanto emerso negli ultimi giorni, Arthur non ha avuto contatti col PSG né con alcun altro club. La ferma intenzione del calciatore è restare a Torino, dove è felice e convinto di potersi ritagliare un ruolo importante nella prossima stagione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per il centrocampista non rappresenteranno una tentazione né i parigini, né altre eventuali squadre che dovessero bussare alla porta della Vecchia Signora. Arthur ha in testa solo la Juventus.