La Juventus si prepara a rivoluzione il centrocampo per Allegri: oltre a Locatelli, si parla anche del ritorno di Pogba. Ma non solo

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha dato il la ad una ridda di voci in ottica calciomercato. Ma a far discutere quest’oggi è un affare sfumato, quello che riguarda Gigio Donnarumma, diretto verso il Paris Saint-Germain con un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. “La Juventus avrebbe fatto Donnarumma solo ad un condizione, con l’uscita di Szczesny a 18/20 milioni di euro – le parole del giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’ – Era giusto farlo, avresti fatto un’operazione corretta. Adesso, credo che con questo ingaggio, Donnarumma farà tanti anni al Paris Saint-Germain“.

Tornado alle cose di casa bianconera, un’altra indiscrezione che circola con insistenza riguarda un possibile scambio sull’asse Torino-Manchester, sponda United, con Cristiano Ronaldo di ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e Paul Pogba pronto a fare la strada opposta. Ma, secondo Caronni, il nome fatto da Allegri per il centrocampo è un altro: “Pogba-Ronaldo è fantacalcio. Credo sia impossibile, per questioni d’ingaggio, da riportare a Torino. Ma Allegri vuole un centrocampista con quelle caratteristiche, è certificato. Il vero obiettivo in quel ruolo, per me, è Milinkovic-Savic della Lazio, è il nome che ha fatto l’allenatore. In ogni caso, deve prima uscire qualcuno. Se arriva l’offerta giusta, uno tra Bentancur e Rabiot si può cedere”