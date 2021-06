La Juventus resta appesa alla decisione di Cristiano Ronaldo, con una data di scadenza che sarebbe stata già fissata dal portoghese

La Juventus è in pieno fermento verso il futuro. Soprattutto a far pendere l’ago della bilancia degli investimenti in entrata dei bianconeri saranno le varie cessioni e gli addii. Di pesi ingombranti a livello tecnico e finanziario Agnelli ne ha più di qualcuno e il club studia le possibili cessioni. Si è parlato anche di Demiral, ovviamente Dybala che però potrebbe restare con Allegri, Ramsey, Rabiot e Bentancur. Molto, se non tutto, ovviamente dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo.

Come vi abbiamo spesso raccontato, il portoghese vorrebbe andare via dalla Juventus, il ritorno di Allegri in bianconero non ha sostanzialmente spostato nulla. Le ultime stagioni in cui non è riuscito mai neanche lontanamente a lottare per vincere la Champions League hanno pesato sulla decisione di CR7. Che però ora dovrà trovare un club disposto a puntare su di lui nonostante l’età e ovviamente l’ingaggio altissimo. Ronaldo sta continuando a pensare all’addio alla Continassa, tuttavia una decisione definitiva verrà verosimilmente presa tra qualche settimana, ovvero dopo l’Europeo che terminerà l’11 luglio. CR7 vuole pensare ora solo a difendere il titolo conquistato in Francia nel 2016. Poi nel futuro le piste più probabili restano quelle di PSG e Manchester United.