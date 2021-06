Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic andrà valutato con grande attenzione nei prossimi mesi. Il centrocampista è nel mirino della Juventus sul calciomercato

La Juventus ha risolto il rebus relativo alla sua panchina e ora si muove sul calciomercato alla ricerca dei colpi giusti per migliorare la rosa. In tal senso, l’arrivo di Massimiliano Allegri rappresenta una certezza per i bianconeri. Il tecnico ha già fatto molto bene nella sua precedente esperienza in bianconero e ora ha tutta l’intenzione di ripetersi sulla panchina della Vecchia Signora.

Di certo, dopo una stagione deludente, i bianconeri vogliono recitare un ruolo da protagonista sul calciomercato, dove Massimiliano Allegri avrà voce in capitolo e parteciperà attivamente alle scelte, in modo da affrontare al meglio la prossima stagione. Uno dei reparti dove sicuramente la Juventus interverrà è il centrocampo. E’ proprio lì che i bianconeri hanno fatto fatica a trovare continuità di interpreti, prestazioni e risultati. Sono tanti i nomi che già da ora circolano in ottica bianconera e proprio uno di questi potrebbe tornare prepotentemente in auge nelle prossime settimane. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Di seguito il nuovo annuncio e le ultime novità sul centrocampista della Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, occhi su Milinkovic-Savic: il punto sull’affare

Un nome come quello di Milinkovic, inevitabilmente, fa gola alla Juventus. Il calciatore della Lazio è in grado di abbinare una fisicità straripante a qualità tecnicamente notevoli in mezzo al campo. Un profilo che piace non poco e da diverso tempo alle maggiori big italiane, su tutte proprio i bianconeri.

Un colpo che resta difficile, ma che potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane. Massimiliano Nerozzi sottolinea, infatti, tramite il suo profilo Twitter: “Tre anni (giugno 2018) e non è cambiato nulla: la Juventus pensa a Milinkovic-Savic e il tutto resta un affare difficile”. Un colpo dalla Lazio che si preannuncia complicato, ma il calciatore resta nei pensieri della Juventus: vedremo se si aprirà uno spiraglio per un suo arrivo in bianconero.