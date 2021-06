Svolta totale per il calciomercato del Milan, accordo totale con il big: battuta la Juventus. Le ultime novità sulla trattativa in questione

Il Milan è uno dei club più attivi in questa fase del calciomercato. I rossoneri valutano il futuro sul campo, cercando di colmare il più possibile le esigenze di Stefano Pioli. Paolo Maldini, però, negli ultimi mesi, ha dovuto dilungarsi in difficili trattative per i rinnovi di contratto con alcuni dei maggiori big in rosa. Gianluigi Donnarumma alla fine ha lasciato i rossoneri e, come vi stiamo riportando nelle ultime ore, è pronto all’arrivo al PSG, ma con possibile rientro immediato in Italia.

Non era l’unico rinnovo che ha monopolizzato l’attenzione negli ultimi mesi: la posizione di Hakan Calhanoglu, infatti, è stata fortemente in bilico. Vi abbiamo riportato a più riprese i rumors sulla pista che porta in Qatar per il calciatore, ma senza veri e propri passi concreti. C’è stata anche la possibilità che il calciatore turco alla fine sbarcasse alla Juventus, club che ha seguito da vicino la sua situazione per regalare il calciatore a Massimiliano Allegri. Una nuova svolta ora impone un futuro del tutto diverso per il trequartista sul calciomercato: ecco le ultime novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: svolta in casa rossonera

Calhanoglu ha dimostrato il suo attaccamento al Milan in diverse occasioni nel finale di stagione. E’ stato uno degli uomini più scatenati nella festa per la qualificazione in Champions League, ma le sue elevate richieste hanno ritardo il rinnovo con i rossoneri, di cui si discute ormai da diversi mesi.

La svolta ora sembra proprio essere arrivata. Secondo quanto il ‘Corriere della Sera’, si è sbloccata la trattativa per il rinnovo del trequartista turco. Calhanoglu respinge le avances del Qatar ed è pronto a restare al Milan. Il calciatore ha deciso di accettare il rinnovo a 4 milioni di euro più bonus proposto da Paolo Maldini e dai rossoneri: a breve la telenovela finirà e questa volta con una fumata bianca per il Milan.