Alle 19 il meeting decisivo tra Sarri e Lotito per il futuro della panchina della Lazio: si discuterà di investimenti tra staff e rosa

C’è grande attesa in casa Lazio per il meeting decisivo di questa sera tra Maurizio Sarri e di vertici biancocelesti. Il patron Claudio Lotito, secondo quanto appreso in da Calciomercato.it, accoglierà il tecnico toscano alle 19 nel centro tecnico di Formello. All’ex allenatore di Napoli e Juventus verrà mostrato un nuovo training center, di vero stampo europeo. Dopo, ci sarà la cena di rito per continuare a discutere dei programmi futuri. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione resta l’ottimismo, ma anche la consapevolezza di dover sciogliere una serie nodi. Quali?

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sarri-Lazio, si affronterà il tema degli investimenti

L’ingaggio di Sarri (c’è una differenza di 300 o 400mila euro); 2 La composizione e il costo dello staff del tecnico; 3 Il budget destinato al mercato. Potrebbero esser necessari interventi in più ruoli, soprattutto nel pacchetto arretrato.

LEGGI ANCHE>>> CM.IT | Calciomercato Milan, idea Papu Gomez: la situazione

Di fatto, questa sera le parti si concentreranno sulla cifra che dovrà essere destinata al mercato, per costruire una squadra competitiva e, soprattutto, in sintonia con le idee del tecnico toscano.