CM.IT | Lazio, domani visita e cena a Formello per Sarri

Continua la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri: domani sera visita a Formello e cena nel centro sportivo per il tecnico toscano

La Lazio è ancora in cerca di un nuovo allenatore per la propria panchina e prosegue la trattativa con Maurizio Sarri. Come raccontato su queste pagine, il tecnico toscano si è preso 48 ore per dare una risposta definitiva a Lotito. Intanto, però, arrivano nuovi aggiornamenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Sarri domani sera è atteso a Formello per visitare il centro sportivo e poi per cenare sempre all’interno della struttura. Le manovre conoscitive con l’ex tecnico di Juventus e Napoli proseguono.