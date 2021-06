In casa Real Madrid sono ore di grande riflessione per ciò che concerne la sostituzione di Zinedine Zidane in panchina. Conte si allontana

A Madrid tutti gli occhi sono puntati sul futuro della panchina del Real dopo il divorzio da Zinedine Zidane che ha lasciato un vuoto da colmare quanto prima per programmare la prossima stagione. Diversi i profili accostati nei giorni scorsi ai ‘blancos’: dalla complicata pista Pochettino a quella suggestiva che porterebbe ad Antonio Conte, fino alla scommesse Raul e Xabi Alonso, senza dimenticare Christophe Galtier e il grande ritorno di Carlo Ancelotti che al momento è il grande favorito. Un casting folto che va ad escludere dalle candidature l’ex tecnico dell’Inter, reduce dalla separazione dai nerazzurri appena una manciata di giorni fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Real Madrid avrebbe praticamente escluso Antonio Conte come prossimo allenatore, secondo quanto appreso da ‘DonDiario.com’. La trattativa si è arenata e il club madrileno ha deciso di iniziare a muoversi verso altri lidi, in attesa che il tecnico salentino rimoduli le sue richieste. Il Real vedeva nel neo campione d’Italia l’allenatore giusto per rivoluzionare anche la rosa, ma al momento dei colloqui sono emerse una serie di divergenze tra le parti che rendono al momento più complesso il raggiungimento di un accordo. Nonostante le cose possano cambiare, al momento Conte ha perso posizioni e risalto nell’agenda del Real, che valuta altre opzioni come Ancelotti, ad ora in pole rispetto alla concorrenza.

Nello specifico, Florentino Perez e José Angel Sanchez hanno deciso di non cedere per il momento alle pretese di Antonio Conte: il tecnico salentino aveva infatti richiesto una serie di acquisti al momento fuori dalla portata del Real. La testata iberica conferma inoltre che il Real non ha fretta di trovare un erede di Zidane.