Alvise Cagnazzo, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato del futuro di Antonio Conte, al momento senza squadra dopo l’addio all’Inter

Futuro tutto da scrivere per Antonio Conte. Il tecnico, tra i candidati per la successione di Zidane, è al momento senza squadra.

Alvise Cagnazzo, giornalista del Daily Mail, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, non ha escluso la possibilità Psg per l’ex: “Vi segnale che un suo carissimo amico, mi ha detto attenzione al Psg. C’è questa grande confusione su Pochettino, che pare abbia chiesto di andar via e potrebbe far ritorno al Tottenham o magari approdare al Real… Conte non ha alternative in Italia, penso ci siano 2-3 squadre al mondo che si possono permettere il suo stipendio. Però, come diceva l’amico di Conte, ex calciatore, c’è questa possibilità concreta del Psg se dovesse andar via Pochettino”.