CM.IT | Real Madrid, da Conte agli ostacoli per Pochettino: le ultime

Il Real Madrid valuta sia Antonio Conte che Mauricio Pochettino per la sua panchina: gli aggiornamenti sugli spagnoli

Avanti il prossimo. Il caos di questi giorni, tra annunci, separazioni e sorprese, promette ancora scintille e tra i suoi protagonisti ci sarà senza alcun dubbio il Real Madrid. I blancos hanno salutato ufficialmente Zidane e in queste ore discutono sul suo successore. Nella dirigenza ci sono diverse anime, ma sarà quello che riuscirà a convincere meglio Florentino Perez a spuntarla.

In questo momento, Antonio Conte è in pole per una ragione molto semplice: è libero. Gli spagnoli lo cercarono già più volte in passato, un appuntamento rimandato perché l’italiano non voleva prendere le redini del progetto a stagione in corso. Il destino potrebbe offrirgli nei prossimi giorni una nuova opportunità in blanco, ma gli iberici non hanno ancora affondato il colpo (e il leccese, intanto, pensa anche al Tottenham, dove potrebbe ritrovare Paratici).

Calciomercato: Conte in pole per il Real, ma Pochettino è in corsa

Conte piace, ma a Madrid nutrono qualche dubbio sul suo carattere spigoloso e sulle brutte esperienze in Champions. Valutazioni che, in ogni caso, non rendono meno appetibile la sua candidatura, ma che lasciano aperte anche altre piste, come quella che porta a Mauricio Pochettino. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex Tottenham vuole lasciare il PSG a tutti i costi e, se dovesse riuscirci a stretto giro di posta, riceverebbe subito una proposta proveniente da Concha Espina.

I madrileni attendono l’evolversi della sua situazione, anche in virtù dei rapporti ormai compromessi con Al-Khelaifi a causa della questione Superlega. Non si esclude che il PSG possa decidere di far valere il contratto e chiedere il pagamento di una clausola per liberarlo. Ma, a quel punto, il Real potrebbe preferire andare a colpo sicuro su Conte.

Restano vive, in ogni caso, anche le soluzioni Raul e Xabi Alonso. Due uomini della casa con poca esperienza e tanto carisma, che il Real non vorrebbe però bruciare con le pressioni di una stagione che porta il peso della precedente annata senza titoli. La priorità è affidare la pesante eredità di Zizou a un grande nome. Vedremo quale sarà.