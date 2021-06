Il nome di Carlo Ancelotti è tra i più caldi del momento. Più vicino ad un rientro al Real Madrid mentre spunta un retroscena sull’Inter

Carlo Ancelotti potrebbe davvero (e clamorosamente) tornare sulla panchina del Real Madrid. L’indiscrezione svelata ieri dalla radio Cadena SER ha trovato conferme sul nostro portale ed è la notizia del giorno in Spagna. Mauricio Pochettino resta la priorità assoluta di Florentino Perez, che non vuole però aggiungere tensione ai suoi rapporti con Al-Khelaifi in vista dell’affare Mbappé. Conte sembra ormai tagliato fuori per le richieste d’ingaggio e sul mercato, Galtier piace ma non convince del tutto, mentre Raul potrebbe restare al Castiglia e rappresentare una soluzione d’emergenza a stagione in corso nel caso in cui il nuovo tecnico non dovesse funzionare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La candidatura di ‘Carletto’, dunque, ha guadagnato forza nelle ultime ore. L’ex Napoli attende sereno e felice all’Everton, per il quale ha rifiutato anche altre proposte nelle scorse settimane. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Ancelotti era finito anche nel mirino dell’Inter, che ha provato a convincerlo a prendere le redini del progetto lasciato da Conte. L’allenatore ha declinato l’offerta e deciso di restare in Premier, ma il fascino del Real Madrid e il rapporto speciale con club potrebbero rovesciare la situazione. Ai blancos l’italiano non saprebbe dire di no.