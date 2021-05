Il Milan osserva con attenzione Emerson Royal di proprietà del Barcellona: tanti club sul brasiliano, che preferirebbe un’avventura in Inghilterra

Il suo nome è stato accostato al Milan già in passato. In casa rossonera Emerson Royal è un profilo che piace parecchio, con gli osservatori rossoneri sempre vigili sul terzino brasiliano di proprietà del Barcellona. L’agente del giocatore si era incontrato con il club meneghino la scorsa estate e l’interesse non pare mai essere scemato. ‘Sport’ sottolinea come il club rossonero faccia ancora parte delle pretendenti per il giocatore, ma la concorrenza non manca. I rossoneri dovranno però con tutta probabilità guardarsi attorno per il ruolo di terzino. Se non si dovesse raggiungere un accordo con il Manchester United per Dalot, sarà necessario almeno un rinforzo per le corsie difensive. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Emerson si complica: favoriti i club inglesi

Stando infatti a quanto riferito dal quotidiano catalano, il Milan non sarebbe l’unico club interessato. Emerson Royal piace infatti anche a Villarreal, Everton ed Arsenal. E sarebbe proprio la pista inglese la priorità del giocatore nel caso di un addio al Barcellona. Il brasiliano, scaduta al termine della stagione, lascerà il Real Betis per tornare ai catalani e sarà valutato prima dell’avvio del nuovo campionato.

Nelle gerarchie l’ex Atletico Mineiro partirà alle spalle di Sergino Dest, ma se il giocatore dovesse capire di non avere spazio a sufficienza con la maglia blaugrana, allora cercherà subito un’altra destinazione. E in questo senso la sua preferenza, sottolinea anche il ‘Sun’ sarebbe quella della Premier League. L’Arsenal sarebbe in vantaggio sull’Everton nella corsa al giocatore, riferiscono da Oltremanica, anche per il fatto che in casa ‘Gunners’ il futuro di Bellerin resta un’incognita. Anche Calciomercato.it vi ha raccontato come il Psg sia interessato al difensore catalano, con un intreccio che potrebbe riportare Florenzi in Italia e che potrebbe coinvolgere tanti altri club tra cui Roma, Juventus ed Inter.