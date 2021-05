Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto l’ex Fiorentina Massimo Orlando che ha parlato soprattutto delle sorti del club viola

L’ex Fiorentina, Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di CMIT TV partendo dalle sorti della Juventus attuale: “La Juventus ha portato a casa la Coppa meritatamente. Vincere due trofei, seppur non lo scudetto, non è semplice. Penso quindi che sia un anno positivo quello di Pirlo e immagino che la Juve abbia già preso una decisione. Se devi rifondare ripartire con Allegri sarebbe una scelta più che logica“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

FIORENTINA – “Sono due anni che la Fiorentina fa confusione con proprietà, direttore sportivo. Barone è entrato troppo leggero pensando di conoscere il calcio italiano ma non è semplice adattarsi. Credo che ci voglia una svolta anche se mi risulta che Pradè sarà confermato. Perderà due calciatori importanti, come Pezzella e Milenkovic. Al di là della difesa la Fiorentina deve comprare almeno 4/5 giocatori e fare chiarezza. Per me sarà rivoluzione. Dipenderà dall’allenatore. Con Gattuso per esempio ci vorranno garanzie ed un mercato piuttosto importante. Con uno come Juric si può programmare con un mercato meno importante e più a lungo termine”.

VLAHOVIC – “È diverso da Batistuta. Non ha la sua testa ma è un giocatore fantastico. Il problema è che ora la Fiorentina dovrà affrontare un rinnovo e non so quanto il ragazzo sia disponibile in tal senso. Da quello che so il Milan ci sta pensando davvero, e potrebbe provarci. Vlahovic pensa già al grande salto. La strada ipotizzata da Commisso dal punto di vista dei risultati è un po’ lontana. Se dovesse arrivare la grande chance come quella del Milan, anche se piace anche a Mourinho per la Roma, il presidente con l’offerta importante ci penserebbe”.