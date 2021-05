Atalanta-Juventus, stasera, è sfida per la finale di Coppa Italia: le ultime su probabili formazioni, diretta tv e notizie di calciomercato

Atto conclusivo della Coppa Italia stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di fronte Atalanta e Juventus per un trofeo che conta tantissimo per entrambe le squadre, in una cornice speciale, che segna il primo ritorno degli spettatori allo stadio in Italia dopo lungo tempo. I bergamaschi, freschi di terza qualificazione consecutiva alla Champions League, si ripresentano in finale due anni dopo la delusione con la Lazio del 2019 e cercano un grande successo (sarebbe la seconda coppa della propria storia, dopo quella del 1963) come legittimazione definitiva della propria crescita. I bianconeri, reduci invece da una stagione a dir poco complicata, cercano il colpo di reni per mettere in cascina il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio con il Napoli e lanciarsi verso l’ultima giornata di campionato in cui cercheranno di evitare una clamorosa esclusione dall’Europa che conta. Il punto su Atalanta-Juventus, con le probabili formazioni di Gasperini e Pirlo, le informazioni sulla diretta tv e le ultime notizie di calciomercato.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni di Gasperini e Pirlo

Gasperini schiererà la miglior formazione possibile, confermando il 3-4-1-2 ormai marchio di fabbrica. In attacco, l’incontenibile Malinovskyi di questo periodo a supportare Zapata, con Pessina a inserirsi da dietro. Dalla panchina, non mancano le armi per far male a gara in corso, con Ilicic e Muriel, ma non solo, pronti a subentrare. In casa Juventus, Pirlo ha annunciato il forfait di Bonucci ma di puntare su Dybala dall’inizio al fianco di Cristiano Ronaldo. Tra i pali Buffon, per provare a sollevare il suo ultimo trofeo con la Juventus prima dell’addio, De Ligt e Chiellini davanti a lui con Cuadrado e Danilo esterni. Nel 4-4-2, Chiesa e McKennie larghi, panchina inizialmente per Kulusevski e Morata.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Atalanta-Juventus, diretta tv e streaming: dove vederla

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Rai Uno. Fischio d’inizio alle ore 21, con trasmissione anche sul canale HD (501). Sarà anche possibile usufruire dello streaming gratuito tramite l’app Rai Play, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Atalanta-Juventus, futuro Pirlo e gli intrecci di mercato da Romero a Gosens e Malinovskyi

E’ una gara in cui terranno banco logicamente anche le questioni di calciomercato, sebbene i protagonisti dicano di essere principalmente concentrati sul campo. Discussioni che vertono innanzitutto sulla panchina della Juventus, Pirlo vuole chiudere al meglio la stagione vincendo la coppa e raggiungendo il quarto posto ma sa già che, comunque dovesse andare, non sarà più lui l’allenatore. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus sogna Allegri o Zidane ma sta intensificando anche i contatti con Gattuso. I giorni successivi diranno quale sarà il prossimo inquilino della panchina bianconera. Il contorno del match vive anche dei numerosi intrecci tra le due squadre, tra cui negli ultimi anni hanno avuto luogo diverse operazioni. Balla il futuro di Romero, in prestito biennale ai bergamaschi proprio dalla Juventus e che i nerazzurri intendono riscattare. Non è da escludere che i bianconeri provino a inserire il suo nome in altri discorsi, Gosens è un profilo che piace moltissimo. Allo stesso modo, Ruslan Malinovskyi, per il quale però si registra lo sprint da parte del Chelsea.