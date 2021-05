Ilaria D’Amico esce allo scoperto sul futuro di Gigi Buffon. Il portiere ha annunciato l’addio alla Juventus

Intervenuta in diretta nella trasmissione ‘Un giorno da pecora’ in onda su ‘Radio 1’, Ilaria D’Amico ha così risposto in merito al futuro di Gigi Buffon, che come noto ha annunciato l’addio alla Juventus ma non (almeno per ora) quello al calcio: “Non pongo veti – le parole della giornalista di Sky e compagna del 43enne portiere bianconero – Diciamo che se dovessi votare io sceglierei l’estero”. Tra il serio e il faceto, poi, Ilaria D’Amico ha ‘aperto’ al possibile approdo alla Roma: “E’ la mia città quindi lì, eventualmente, non dobbiamo cercare casa”.