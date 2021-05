Calciomercato Juventus, i bianconeri a Reggio Emilia per la finale di coppa Italia con l’Atalanta ma col mirino su due giocatori

Serata fondamentale per la Juventus, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la coppa Italia contro l’Atalanta per provare a dare un senso a una stagione complicata. Le due ‘visite’ allo stadio reggiano hanno portato bene finora a Pirlo, che ha vinto la Supercoppa a gennaio contro il Napoli e la settimana scorsa, battendo il Sassuolo, ha tenuto vivo il sogno Champions, da provare a realizzare domenica sera contro il Bologna. L’appuntamento odierno è importante non solo sul campo, ma anche in ottica mercato. E’ l’occasione buona per Paratici, infatti, come ricorda ‘Tuttosport’, per parlare di due giocatori che alla Juve interessano molto.