Calciomercato Juventus, tutto ruota attorno a Massimiliano Allegri, tra i candidati al dopo Pirlo ma corteggiato da molte squadre

Juventus alla resa dei conti della sua stagione, tra stasera in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e domenica sera in campionato a Bologna per tentare l’ultimo assalto alla Champions. La certezza è però che Pirlo saluterà la compagnia, con i bianconeri già alla ricerca del prossimo allenatore. Uno dei nomi caldi è quello di Massimiliano Allegri, che però è in bilico tra varie panchine.

Calciomercato Juventus, da Allegri a Zidane: il punto

Calciomercato.it ha raccontato ieri come Allegri stia aspettando il Real Madrid e Gattuso stia diventando una opzione concreta per la Juventus. Situazione confermata dal ‘Corriere dello Sport’, che spiega come il livornese avrebbe detto ‘Sì’ a una chiamata di Florentino Perez, ma è contemporaneamente nel mirino dei bianconeri e anche di Napoli e Inter, in caso di addio di Conte, che sicuramente spingerebbe Marotta e Ausilio a contattarlo e fare un tentativo. La sua partenza per Madrid renderebbe automaticamente Zidane un candidato ancora più forte, forse in pole position, per la panchina dei campioni d’Italia uscenti. Il Napoli, che saluterà in ogni caso Gattuso, ha sempre la pista Spalletti pronta a decollare.