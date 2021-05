Dopo la prestazione della Juventus contro il Sassuolo, criticatissima la prestazione di capitan Bonucci e del brasiliano Arthur

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nonostante la vittoria per 3-1 in casa del Sassuolo, arrivata grazie ai gol di Adrien Rabiot e del centesimo in maglia Juventus di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, non si placano le polemiche. Sotto accusa, principalmente, il capitano di giornata, Leonardo Bonucci, reo di aver causato il rigore per un netto fallo sul giovane Raspadori. Ci ha, poi, pensato Gigi Buffon a salvare la baracca, parando la massima punizione calciata da Domenico Berardi. Ma sulle pagine de ‘Il Giornale’, il giornalista Tony Damascelli non ha ‘perdonato’ il 34enne difensore centrale viterbese: “La Juventus in avvio ha sofferto – ha scritto nel suo fondo – L’ha salvata Buffon che, in attesa di togliere il disturbo e salutare la comitiva torinese, ha parato da campione un rigore, causato dalla vecchia gloria, lui sì, Bonucci“.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Lo spogliatoio ha scelto il sostituto!

Juventus, Damiano 'Er Faina' Commenta L'Operato di Paratici - #Shorts

Watch this video on YouTube

Juventus, rimpianto Pjanic: “Arthur è un bluff”

Parole al vetriolo sono state riservate anche nei confronti di Arthur. Il centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Barcellona (con il conseguente approdo di Miralem Pjanic in Catalogna) per una cifra pari 82 milioni, bonus compresi, ha deluso le aspettative, complice anche qualche infortunio di troppo. E anche ieri, al ‘Mapei Stadium’, non ha fornito una prestazione sufficiente. “Pirlo, oltre a non avere le idee chiare, riesce a sbagliare le rarissime a disposizione. Ad esempio, la scelta di Arthur, un bluff brasiliano che fa rimpiangere Pjanic a fine carriera e ho detto tutto”, il giudizio pungente di Damascelli. La Juventus, per poter sperare ancora in un posto nella prossima edizione della Champions League, deve battere necessariamente l’Inter campione d’Italia dell’ex dal dente avvelenato, Antonio Conte, e guardare con attenzione agli altri campi dove saranno di scena Atalanta, Milan e Napoli.