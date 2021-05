Dopo il primo tempo di Sassuolo-Juventus i tifosi bianconeri si scagliano in maniera pesante contro un calciatore: quante critiche









Avvio di partita da brivido per la Juventus contro il Sassuolo. In più di un’occasione i bianconeri sono andati vicini a capitolare e Buffon si è dovuto superare parando un calcio di rigore a Berardi. Proprio il penalty fischiato ai neroverdi è stato causato da un’entrata sbagliata di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è finito al centro delle critiche per diversi errori commessi nel primo tempo. Così, nonostante il vantaggio siglato da Rabiot, non sono mancate le critiche, anche pesanti al calciatore bianconero: “scandaloso” scrive un utente, mentre un altro lo vedrebbe bene in Serie C.

Ecco alcuni dei tweet contro Bonucci:

bravo scrivi sui social derelitto oramai sei finito come difensore e come giocatore sparisci #bonucci — Antony DybalaMorataCR7 (@renmen2306) May 12, 2021

Imbarazzante, ma un difensore con l’esperienza di Bonucci non può fare quella entrata — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) May 12, 2021

vorrei essere nella testa di bonucci per capire cosa c’è — martina (@cadiamofelici) May 12, 2021

Togliete la fascia di capitano a Bonucci, è imbarazzante vederlo con quella fascia che prima di lui l’hanno avuta Buffon e Del Piero — Emilio Torani (@19emilio82) May 12, 2021