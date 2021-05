Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Lo spogliatoio ha scelto il sostituto!

Ipotesi Gattuso per la panchina della Juventus: lo spogliatoio bianconero lo vorrebbe a Torino. L’indiscrezione

La Juventus supera il Sassuolo e continua a sperare nell’accesso alla prossima Champions League. Tutto si deciderà nelle ultime due giornate, anche se ormai la qualificazione non dipende più dai bianconeri: Ronaldo e compagni, infatti, devono sperare in passi falsi di Napoli, Milan e Atalanta. In ogni caso, salvo ripensamenti, a prescindere dal finale di stagione Pirlo non sarà più l’allenatore della Juve. Come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila ci sono sempre Allegri e Zidane, mentre nelle ultime ore si è parlato anche di Rino Gattuso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, lo spogliatoio vuole Gattuso | L’indiscrezione

Come anticipato da Calciomercato.it, il tecnico lascerà sicuramente Napoli al termine della stagione e su di lui è forte il pressing della Fiorentina: Commisso offre un ingaggio piuttosto importante da 3 milioni a stagione. ‘Il Mattino’, però, non esclude nemmeno l’ipotesi Juve. Stando al quotidiano di Napoli, infatti, lo spogliatoio bianconero vorrebbe Gattuso in panchina per la prossima stagione. La dirigenza potrebbe dunque andare all’assalto per volontà dello spogliatoio, che ha individuato nel tecnico calabrese il profilo ideale per il post Pirlo. In ogni caso, ad oggi l’unico club che sta facendo sul serio per l’ex Milan è la Fiorentina di Commisso. Vi terremo aggiornati.