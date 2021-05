Pirlo confermato in panchina nonostante il pesante ko della Juventus contro il Milan. Scintille tra Paratici e Nedved dopo il match dell’Allianz Stadium









La Juventus si lecca le ferite dopo la batosta contro il Milan domenica sera all’Allianz Stadium, che pregiudica il cammino dei bianconeri alla prossima Champions League. Un’esclusione che avrebbe del clamoroso e che potrebbe costringere Agnelli e la dirigenza ad un ridimensionamento anche sul mercato con il sacrificio di diversi big sull’altare del bilancio.Per il momento Andrea Pirlo è stato confermato in panchina, anche se la sua avventura sotto la Mole è arrivata comunque al capolinea in vista della prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, scintille Paratici-Nedved sull’esonero di Pirlo. Il retroscena post Milan

Dopo il triplice fischio finale con il Milan non sarebbero mancati però momenti di tensione all’interno del management della ‘Vecchia Signora’, con protagonisti Paratici e Nedved. I due, insieme al presidente Agnelli, prima delle interviste post-gara di hanno avuto un confronto con Pirlo come ammesso dallo stesso allenatore. All’uscita dallo stadio, invece, nel parcheggio dell’Allianz Stadium sarebbe avvenuto un confronto piuttosto accesso tra il CFO e il vicepresidente come racconta il quotidiano ‘La Stampa’. Alcuni testimoni avrebbero assistito all’animata discussione con Paratici che spingeva per l’esonero immediato di Pirlo per dare una scossa alla squadra, affidando la panchina al traghettatore Tudor per il finale di stagione. Posizione opposta invece per Nedved, spalleggiato dall’altro uomo mercato Cherubini, convinti che la conferma del tecnico fosse allo stato attuale la soluzione migliore.

Alla fine a spuntarla è stato il numero due bianconero, con la società lunedì mattina che ha smentito con forza un possibile allentamento del tecnico prima della delicata gara di mercoledì sera contro il Sassuolo, non cambiando sostanzialmente idea rispetto alla sera precedente. Intanto resta sempre più in bilico la posizione di Paratici al comando dell’area tecnica. Il dirigente piacentino non ha ancora rinnovato il contatto in scadenza e in caso d’addio ci sarebbe la promozione di Cherubini. Quest’ultimo – come scrive ‘Tuttosport’ – sarebbe affiancato sul mercato da Marra, attuale Ds della formazione Under 23.