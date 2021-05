Sul confronto con la società a fine partita: “Non mi aspetto nulla. Ho parlato prima e dopo la gara con il presidente e la dirigenza. Sono a disposizione, come sempre. Sono l’allenatore della Juventus e sarà il club a prendere le decisioni più opportune per la squadra. Pensavo di poter far meglio, se le cose non stanno andando per il verso giusto vuole dire che ho sbagliato qualcosa. Vado avanti per la mia strada: continuerò a fare al meglio il mio lavoro con l’entusiasmo del primo giorno”.