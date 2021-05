Calciomercato Juventus, Pirlo a rischio | Tudor è una soluzione

La Juventus potrebbe decidere di sollevare dall’incarico Andrea Pirlo dopo la sconfitta di questa sera e optare per una soluzione interna

La sconfitta di questa sera ha portato la Juventus, inevitabilmente, a riflettere sul futuro e sull’operato di questa stagione. Fallimentare, per certi versi. L’uscita dagli ottavi di Champions League contro il Porto, infatti, non è stato il punto più basso del 2020/21 dei bianconeri. Lo scudetto è sfumato ancor prima dell’ingresso nella fase decisiva della stagione. E lo 0-3 contro il Milan ha fatto scivolare la squadra di Andrea Pirlo al quinto posto. Mancano tre partite alla fine e potrebbe succedere di tutto.

Juventus, soluzione Tudor ad interim

Pirlo ha precisato che non intende dimettersi. Ecco perché è molto difficile aspettarsi le dimissioni dell’allenatore bianconero. La Juventus, qualora decidesse di esonerare il proprio tecnico, potrebbe puntare su Igor Tudor. Una soluzione temporanea, che servirebbe per queste ultime tre partite di campionato e per la finale di Coppa Italia. La qualificazione in Champions è fortemente a rischio, anche perché la Juve è in svantaggio con tutte le squadre che la precedono negli scontri diretti: rispettivamente 2-1 e 4-3 per gli avversari, punteggio aggregato contro Atalanta e Milan; +39 e +33 il confronto della differenza reti col Napoli, ora avanti di un punto. Insomma, resta da capire cosa deciderà di fare Andrea Agnelli. E Tudor è una soluzione.