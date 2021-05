Serie A, Juventus-Milan 0-3: che impresa di Pioli! Pirlo è nei guai

Il Milan sbanca allo Stadium con uno 0-3 netto: grande impresa di Stefano Pioli, i rossoneri non avevano mai battuto la Juventus in casa sua

Termina lo spareggio Champions tra la Juventus e il Milan all’Allianz Stadium. Una partita di vitale importanza per entrambe le squadre, appaiate a quota 69 punti e superate dal Napoli dopo la vittoria in casa dello Spezia. Vantaggio dei rossoneri firmato da Brahim Diaz, che con un gran destro ha fulminato Giorgio Chiellini: il centrale era rimasto in porta dopo che Szczesny era rimasto fuori dai pali. Il check di Valeri per un presunto fallo di mano dello spagnolo ha dato esito positivo per la squadra di Pioli, passata dunque in vantaggio.

La sensazione, però, è che la Juventus non riesca mai a rendersi pericolosa. La prova arriva da Cristiano Ronaldo, un corpo estraneo nell’undici titolare di Andrea Pirlo. Il raddoppio del Milan arriva grazie ad Ante Rebic, dopo il rigore sbagliato da Kessié e l’infortunio di Ibrahimovic. Una Waterloo per Pirlo, che ha subito anche il tris di Tomori. Uno 0-3 netto, che catapulta i rossoneri a pari punti con l’Atalanta, mentre la Juve scivola al quinto posto. Si tratta della prima vittoria del Milan all’Allianz Stadium dopo nove sconfitte in nove partite.

Al momento, i bianconeri sono in svantaggio con tutte le rivali per scontri diretti e differenza reti. Nello specifico, il punteggio aggregato contro l’Atalanta è di 2-1 in favore dei bergamaschi, mentre col Milan è di 4-3 in favore dei rossoneri. E poi c’è la differenza reti da considerare col Napoli: +39 per i partenopei, +33 per la Juve. Un fattore da non sottovalutare nella corsa alla Champions League.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 85, Atalanta 72, Milan 72 Napoli 70, Juventus 69, Lazio* 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese e Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino* 35, Cagliari 35, Spezia 34, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno