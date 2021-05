Juventus-Milan, infortunio Ibrahimovic | Pioli lo tira fuori

Si fa male Zlatan Ibrahimovic durante la sfida contro la Juventus: il Milan dovrà fare a meno dello svedese

E’ in corso la sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, coi rossoneri in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Brahim Diaz. I rossoneri hanno poi sbagliato un rigore nella ripresa, con Szczesny che ha ipnotizzato Franck Kessié, dopo il fallo di mano di Giorgio Chiellini. Ma Stefano Pioli ha una brutta tegola con cui fare i conti. Non solo per questo big match, ma anche per le prossime partite.

Si è infortunato, infatti, Zlatan Ibrahimovic. Il ginocchio del campione svedese ha avuto una strana torsione ed è stato costretto a dare forfait. Al suo posto, Pioli ha mandato in campo Rebic. Ibra è poi rimasto a bordocampo, seduto su una piccola panchina tenendo del ghiaccio sul ginocchio sinistro.