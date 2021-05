Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni della CMIT TV sulla questione degli stipendi dell’Inter e sulle ultime sulla Juventus e su Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV, Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo ed ospite fisso di Calciomercato.it, ha parlato della situazione stipendi in casa Inter: “La questione è molto chiara, a partire da domani partono questi colloqui che devono portare a degli accordi di massima non per tagliare come si è detto, si faranno altri tentativi, tipo spalmare i contratti, allungarli, tutta una serie di artifizi necessari in questo momento storico all’Inter, ma non solo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Biasin su Ronaldo: “Mi sembra più fuori di tutti”

Intervenuto a cavallo fra il primo ed il secondo tempo di Juventus-Milan, Biasin ha chiosato anche sulla situazione dei bianconeri sulla prestazione di Ronaldo: “Il Milan potrebbe sopportare una stagione senza Champions League. La Juventus, per una questione economica, non può reggere una stagione di Europa League, dovrebbe riuscire ad abbassare sensibilmente il monte ingaggi. In questo momento dovrebbe essere Ronaldo a trascinare gli altri, ma sembra quello più fuori di tutti, assente ingiustificato finora