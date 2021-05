Inter, Zhang chiede un ridimensionamento dei costi: stipendi tagliati e niente premi scudetto: squadra contrariata, la dirigenza può dire addio

L'Inter è tornata a riprendersi lo scettro di campione d'Italia dopo troppi anni di attesa. I festeggiamenti in casa nerazzurra si sono però smorzati dopo che il presidente Zhang ha deciso di effettuare un netto taglio dei costi. Il numero uno interista ne ha parlato con la dirigenza e presto discuterà il tema anche con i giocatori.

Calciomercato Inter, Zhang taglia i costi: possibile rivoluzione in estate

Stando però a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, da quanto trapela da Appiano Gentile la squadra sarebbe seriamente contraria. L’austerity annunciata prevede infatti un taglio dei costi operativi e sacrifici da parte di squadra e staff tecnico. Una prima richiesta è stata quella di rinunciare ai bonus scudetto e ai dirigenti è stato chiesto anche di rinunciare ad una mensilità. Da parte della squadra però non sembra esserci alcuna disponibilità, né a rinunciare ai bonus né alla mensilità. E non paiono esserci, in questo senso, grossi margini di manovra.

I fondi che arriveranno dalla holding Great Horizon serviranno per concludere la stagione e avviare la prossima. Per proseguire però serviranno altre risorse che l’Inter dovrà essere in grado di produrre da sola. Intanto però il rischio è quello di una fuga generale nel corso dell’estate. I dubbi di Conte, Marotta ed Ausilio crescono ed è difficile immaginare al momento un loro rinnovo contrattuale (l’accordo con tutti e tre scade nel 2022). Proprio Conte potrebbe essere l’ago della bilancia. E oltre alla dirigenza, attenzione anche alla situazione legata ai calciatori. I big, chiaramente, sono finiti nel mirino di diversi top club europei. Lukaku piace molto in Inghilterra, in particolare a Chelsea e Manchester City, ma potrebbe partire solo per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. Su Lautaro Martinez sarebbe piombato il Real Madrid, mentre su Hakimi ci sarebbe il Bayern Monaco. L’agente dei due però ha sottolineato come il marocchino si trovi benissimo a Milano e presto si tratterà per il rinnovo dell’attaccante argentino.