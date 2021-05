Calciomercato Inter, parla l'agente | Deciso il futuro di Hakimi e Lautaro

Alejandro Camaño, agente di Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato dei suoi due assistiti: deciso il futuro dei giocatori dell’Inter

Nell’ultimo turno di campionato l’Inter ha raggiunto aritmeticamente lo scudetto: un trofeo che mancava da 11 anni nel club meneghino e che porta la firma di Antonio Conte. Oltre al tecnico salentino, però, sono diversi i nerazzurri che possono concorrere al titolo di uomo-scudetto. Tra questi anche Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori, da quando l’attaccante argentino ha cambiato agente poche settimane fa, sono gestiti da Alejandro Camaño. Il noto procuratore ha parlato ai microfoni di ‘SerieANews.com’ riguardo al futuro dei suoi due assistiti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Camaño: “Inter club perfetto per Hakimi. Tratteremo il rinnovo per Lautaro”

Arrivano importanti novità in casa Inter. L’agente di Lautaro Martinez e Hakimi ha rivelato a ‘SerieANews.com‘: “Achraf ha quattro anni di contratto ed è felicissimo in nerazzurro, andarci è stata la decisione giusta”. L’esterno marocchino, quindi, sembra destinato a restare a Milano ancora a lungo. Anche sull’attaccante argentino Alejandro Camaño ha dato indicazioni riguardo al futuro: “Abbiamo un ottimo rapporto col club, presto organizzeremo un incontro per il rinnovo”. Le trattative per il prolungamento del contratto del ‘Toro’ si sono bloccate con il cambio di agente, ma l’apertura del nuovo entourage sembra essere totale nei confronti di Ausilio e Marotta.