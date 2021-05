Steven Zhang ha tenuto una riunione con i vertici dell’Inter presentando i piani per il prossimo futuro: la richiesta ai dirigenti

La festa è ancora in corso ma l’Inter è proiettata già al futuro. Del resto l’arrivo in Italia di Steven Zhang non è dovuto soltanto alla conquista dello scudetto. Il presidente nerazzurro è tornato a Milano anche per fare chiarezza sui piani futuri della società e per programmare la campagna trasferimenti, con il nodo Conte in cima alla lista delle priorità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Barcellona e Real Madrid su Lautaro | L’annuncio del giocatore

Inter, Zhang chiede netto taglio dei costi

Da questo punto di vista in giornata di è tenuta una importante riunione nella sede del club, tenuta proprio dallo stesso Zhang. Il presidente avrebbe presentato il piano della proprietà per l’Inter ai dirigenti. Un programma che, assicura la continuità della proprietà, ma prevede un netto taglio dei costi: questa la richiesta partita da Suning e che dovrà essere poi esaudita da dirigenti, in accordo con allenatore e calciatori. Non una sorpresa vista la situazione della società, ma la certificazione che questa non sarà un’estate da grandi colpi, ma improntata su operazioni con la necessità di far quadrare i conti.