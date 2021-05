Calciomercato Inter, l'annuncio di Lautaro | "Vicino al Barcellona"

Arrivano le parole dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez dopo la vittoria dello scudetto e sugli interessi di Barcellona e Real Madrid

L’Inter ha vinto lo scudetto grazie soprattutto grazie alla coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘ESPN Argentina’. Di seguito, le sue parole: “Sono sogni che si avverano, vesto la gloriosa maglia dell’Inter e quella dell’Argentina con Messi. Abbiamo vinto lo scudetto dimostrandoci i migliori, superando la concorrenza di Cristiano Ronaldo ma non solo. Ho 23 anni e sto facendo ciò che mi piace, sono momenti che non si dimenticheranno mai”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione presa | Addio a fine stagione

Lautaro Martinez si è poi soffermato sull’interesse del Barcellona: “Sono stato vicino al Barça, ne avevo anche parlato con Messi. Per me sarebbe stata una grande occasione, Leo mi chiedeva com’era la situazione. Loro in quel momento avevano problemi economici, dunque ho deciso di restare all’Inter e si è rivelata la scelta giusta. Vincere un titolo in un club così importante è qualcosa di incredibile”.









Inter, non solo Barcellona: anche il Real su Lautaro

El Toro ha poi continuato: “Il Real Madrid mi venne a cercare due volte quando ero nelle giovani del Racing. Però io volevo farmi un nome nel calcio argentino e sono arrivato in Europa quando ero pronto”. Lautaro sul sogno di giocare nel Real: “Tra le migliori al mondo oggi ci sono 5-6 squadre, ti senti orgoglioso quando il tuo nome viene accostato a questi club. Ma sono completamente concentrato sull’Inter”.