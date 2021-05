Trattativa in fase di stand-by tra la Roma dei Freidkin e l’entourage di Sarri: il tecnico toscano resta in pole, ma si allungano i tempi

Era atteso un vertice tra l’entourage di Maurizio Sarri, capitanato da Fali Ramadani e la dirigenza della Roma: un meeting per un’altra stretta di mano, propedeutico, presumibilmente, ad un’intesa di massima. Ma l’addio di Fonseca non si è tradotto in un immediato coinvolgimento degli uomini che seguono l’ex allenatore di Napoli e Juve. Anzi: secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, la trattativa tra la Roma e l’allenatore ex Napoli è in una fase di stand-by. Sarri, ricordiamolo, resta il principale candidato alla successione di Fonseca visto che da tempo studia la rosa giallorossa ed è in contatto con il mondo Roma.

Sarri, Tottenham in salita: c’è un’altra big inglese

Ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro dei possibili incastri italiani ed internazionali. Intanto, arrivano conferme sull’interesse dell’Arsenal per il manager toscano mentre il Tottenham, ad oggi, non cambia idea: per il post Mourinho, l’obiettivo è un tecnico giovane e moderno. Inoltre, si guarda con ancor maggiore attenzione a quello che potrebbe accadere nel possibile domino di panchine nel triangolo Juve-Inter-Milan.

Anche in casa Roma il mancato closing con qualche giorno di riflessione in più consente di riflettere sulle strategie e, conseguentemente, su altri nomi. Il momento di studio non potrà tuttavia durare tanto: nei prossimi giorni è attesa la scelta definitiva da parte dei Friedkin.