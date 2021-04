Juventus, Damascelli su Gasperini: Può lasciare l'Atalanta. Jacobelli: Resta

La panchina della Juventus, occupata da Andrea Pirlo, è in bilico e sono tanti i nomi accostati: tra questi, anche Gasperini dell’Atalanta

È bollente la panchina della Juventus. La posizione di Andrea Pirlo, con o senza Champions League, è davvero in bilico. I risultati di questa prima stagione in bianconero non sono stati quelli sperati, anzi, e lo stesso allenatore si è detto non soddisfatto. A fine stagione, molto dipenderà da come finirà quella attuale, tutto potrebbe cambiare, dallo staff tecnico alla dirigenza fino alla poltrona di massimo dirigente, con Andrea Agnelli investito dalle critiche per la questione Superlega. Nel frattempo, per l’eventuale sostituzione di Pirlo, è caldissimo il nome del grande ex, Massimiliano Allegri, mentre sullo sfondo resta il sogno Zinedine Zidane e l’opzione Simone Inzaghi, che sta discutendo del prolungamento contrattuale con la Lazio. Attenzione, però, ad un altro ex del club torinese (ha allenato le giovanili dal 1994 al 2003), quel Gian Piero Gasperini che sta dimostrando tutto il suo valore con l’Atalanta in questi anni. Secondo il giornalista Tony Damascelli, che si è espresso ai microfoni di ‘Radio Radio’, il 63enne trainer di Grugliasco potrebbe lasciare clamorosamente la società orobica, nonostante un contratto valido fino al 2023, ma la Juventus non sarebbe sulle sue tracce.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pirlo ‘scaricato’; | “Prenderei subito Gasperini”

Di parere decisamente, opposto il direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, sempre ai microfoni dell’emittente radiofonica: “Gasperini via dall’Atalanta? Mi sembrerebbe un po’ strano. A noi non risulta che voglia lasciare dopo aver firmato un rinnovo fino al 2023. Anzi, credo che sia intrigato dai progetti futuri, anche per quanto riguarda il calciomercato dei nerazzurri”.