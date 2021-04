Fabrizio Biasin a CM.IT TV dice la sua sul futuro di Andrea Pirlo: il destino del tecnico bianconero sembra ormai segnato

“Pirlo non sarà certamente l’allenatore della Juventus il prossimo anno se non andrà in Champions e potrebbe non esserlo anche se dovesse riuscire a centrare la qualificazione”. Così Fabrizio Biasin ha parlato in diretta a CM.IT TV durante il quotidiano tg delle 14. Secondo il giornalista, il futuro dell’allenatore bresciano appare ormai segnato. La permanenza di Pirlo sulla panchina bianconera si fa sempre più complessa. Sull’allenatore c’è l’ombra di Massimiliano Allegri, ma c’è anche il rischio che Pirlo possa non concludere la stagione. “Pirlo non sarà l’allenatore della Juventus questa stagione se non dovesse vincere la prossima partita contro l’Udinese” ha aggiunto Biasin.

Per il giornalista, la sfida di campionato tra Juventus e Milan sarà un vero e proprio spareggio. “Ho la sensazione che chi perderà quella sfida non arriverà in Champions. Se per caso però dovessero pareggiare, il dubbio è che entrambe possano non qualificarsi”.