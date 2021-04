A prescindere dall’esito della lotta Champions a fine stagione la Juventus dovrà prendere una decisione sul futuro di Andrea Pirlo. Rispunta una vecchia conoscenza

La stagione deludente della Juventus si concluderà ben lontana dagli obiettivi prefissati una manciata di mesi fa dopo l’addio di Sarri. Il corso di Andrea Pirlo in panchina non ha infatti portato i frutti sperati, ed anzi ha portato a notevoli passi indietro come testimonia l’ennesima uscita prematura dalla Champions accompagnata anche da un’avventura in campionato ben al di sotto di quanto era lecito aspettarsi. Ronaldo e soci dovranno infatti lottare fino all’ultima giornata per strappare una qualificazione alla prossima Champions, cercando di inserirsi tra le prime quattro in classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!









Calciomercato Juventus, decisione presa: torna Allegri

A fine anno sarà poi tempo di andare ad esplorare in via definitiva il destino dello stesso Pirlo, che a parole è stato confermato più volte, ma che nei fatti potrebbe già lasciare Torino. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset.it’ infatti il futuro del giovane tecnico juventino sarebbe già segnato, a prescindere dalla Champions, e potrebbe compiersi già domenica a Udine con l’eventuale innesto del traghettatore Tudor. Il tutto in attesa dell’allenatore per la prossima stagione: il grande ritorno di Massimiliano Allegri.

La dirigenza bianconera, vogliosa di tornare subito a vincere, avrebbe dunque deciso già di affidarsi all’allenatore dei cinque scudetti, seppur fermo da due anni, da quando cioè ha chiuso il suo rapporto con il club di Agnelli. Si tratta ad ogni modo di una Juventus differente, e che necessita di inevitabili rinforzi per tornare ai livelli del recente passato. Allegri, negli ultimi anni, ha rifiutato panchine prestigiose, oltre ad essere finito anche nel mirino di altri club italiani, ma ora potrebbe essere focalizzato sul ritorno alla Juventus.