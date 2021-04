Il Real Madrid sarebbe interessato a Bentancur, non più incedibile per la dirigenza della Juventus. Allegri, in caso di ritorno in panchina, punterebbe ad uno scambio con Isco

Tra i giocatori ‘cedibili’ della Juventus nella prossima stagione ci sarebbe anche Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano sta deludendo le attese sotto la gestione Pirlo e non è riuscito a compiere ancora quel salto di qualità che tecnico e dirigenza si aspettano dopo l’ottima annata alla corte di Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Real su Bentancur: c’è Isco per Allegri

L’ex Boca Juniors non sarebbe quindi nella lista degli inamovibili per la prossima stagione, dove Pirlo potrebbe essere messo subito alla porta da Agnelli, pronto a riabbracciare il fidato Max Allegri. Bentancur è cresciuto alle dipendenze del mister livornese, anche se non è mai stato una pedina fondamentale negli schemi dell’ex tecnico del Milan. Allegri non si opporrebbe così ad un’eventuale addio del numero 30, che oltre ad alcuni apprezzamenti in Premier League sarebbe finito sul taccuino della dirigenza del Real Madrid per svecchiare la mediana a disposizione di Zinedine Zidane come scrive la testata ‘Fichajesnet’. Le caratteristiche del nazionale della ‘Celeste’ sarebbero gradite a Zidane, intenzionato a privarsi di Isco nel prossimo mercato estivo.

E proprio il fantasista spagnolo, da tempi non sospetti nei radar di Allegri, potrebbe rientrare nella trattativa per lo sbarco di Bentancur a Valdebebas. L’uruguaiano (valutato 35-40 milioni) farebbe registrare una corposa plusvalenza alla Juve, mentre il prezzo di Isco sarebbe crollato negli ultimi mesi con la ‘Vecchia Signora’ che chiederebbe anche una somma cash per dare il via libera all’operazione.