Calciomercato Juventus, Allegri cambia tutto | Svolta per Ronaldo e Dybala

La Juventus tra la qualificazione alla prossima Champions League e gli scenari per il futuro. I bianconeri con Allegri pianificano la svolta in attacco: da Ronaldo a Dybala, cosa cambia

La Juventus sta vivendo una stagione estremamente deludente sul campo. I bianconeri sono in piena lotta per un posto in Champions League, obiettivo minimo per la Vecchia Signora e allo stesso tempo pianificano il futuro con aria di rivoluzione. La squadra di Andrea Pirlo non può più sbagliare per centrare la qualificazione nella massima qualificazione europea e in ogni caso gli scenari per il futuro sembrano sempre più propendere verso un ribaltone in panchina.

Per la successione di Pirlo, il primo nome sulla lista resta assolutamente Massimiliano Allegri, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Se l’allenatore dovesse davvero arrivare, inserendosi all’interno del valzer delle panchine di cui vi abbiamo parlato già negli scorsi giorni, potrebbe avviare quella rivoluzione dolce che chiedeva già nella sua precedente esperienza bianconera. Diversi profili potrebbero veder cambiare improvvisamente il loro destino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, come cambia la Juventus con Allegri: da Ronaldo a Dybala e Chiellini

Cristiano Ronaldo sembra fortemente in bilico in vista della prossima stagione, ma un’eventuale addio del portoghese non farebbe disperare Allegri. Il tecnico, infatti, secondo quanto riporta la Rosea, saprebbe fare a meno del portoghese, puntando, invece, su Paulo Dybala. Anzi, senza l’ex Real Madrid e Manchester United, potrebbe costruire totalmente la squadra attorno all’argentino. Una svolta niente male per la Joya, che sembrava ormai destinato all’addio alla Juventus dopo una stagione deludente e con tanti infortuni all’attivo. Accanto a lui potrebbe essere riproposto Alvaro Morata, se dovesse restare, ma occhio anche a Moise Kean.

Un nuovo scenario potrebbe prefigurarsi anche per un altro big della rosa bianconera: stiamo parlando di Giorgio Chiellini. Il difensore non ha ancora ricevuto alcuna proposta per il rinnovo di contratto e ha contatti con l’MLS che sta, per la prima volta, valutando concretamente. Vuole continuare a giocare, non si sente ancora dirigente, e non ha preso benissimo la mancata proposta di rinnovo. Un nuovo colpo di coda per il suo futuro potrebbe arrivare, però, con il ritorno di Allegri: l’allenatore potrebbe variare i piani della società e permettere al centrale livornese di restare.