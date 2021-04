Calciomercato Juventus, svolta e addio | Rescinde il contratto!

Calciomercato Juventus, addio al termine della stagione ai bianconeri: ipotesi rescissione del contratto

Juventus che dovrà serrare i ranghi nel finale di stagione per centrare una qualificazione alla prossima Champions League diventata improvvisamente complicata. Bianconeri attesi dalle ultime gare di campionato ad altissima tensione, poi sarà tempo di mercato. Sperando di prendere parte alla principale competizione europea, Paratici dovrà comunque effettuare diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Molti i nomi indiziati a partire, un addio in particolare appare scontato.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vuole il Gremio: ipotesi rescissione

E’ quello di Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco ma che non sarà riscattato dai bavaresi. Il giocatore è sempre nel mirino del Gremio, nonostante il club brasiliano abbia sempre negato fin qui l’esistenza di una reale trattativa. ‘UOL Esporte’ conferma la volontà della squadra di Porto Alegre e anche l’esterno vorrebbe tornare in patria. L’ipotesi di un prestito biennale (prima del quale dovrebbe esserci però il rinnovo del contratto con i bianconeri, in corso fino al 2022), con divisione dell’ingaggio tra il Gremio e la Juventus, al momento risentirebbe dei costi comunque elevati dell’operazione. Ecco che dunque prende piede una rescissione del contratto.