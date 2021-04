Incertezza sul futuro di Ronaldo alla Juventus ma intanto c’è chi ipotizza che il portoghese sia stufo di giocare in bianconero











La Juventus in difficoltà. Il pareggio contro la Fiorentina ha complicato il cammino verso la Champions della squadra di Pirlo. Cinque squadre per tre posti con Atalanta avanti di due punti e la Lazio indietro a seguire. In mezzo ci sono proprio Juventus a parità di punti con Napoli e Milan. I bianconeri non possono fallire la qualificazione alla prossima Champions ma intanto fanno i conti con l’involuzione di Cristiano Ronaldo.

Quattro partite senza segnare come non gli era mai successo a Torino: fuori con l’Atalanta, digiuno con Genoa, Parma e Fiorentina. Un rendimento che dovrà cambiare per trascinare la squadra verso la competizione europea più prestigiosa. Ma avrà Ronaldo la forza e la voglia di farlo? Per qualcuno no perché CR7 sarebbe stanco dei compagni di squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Caronni: “Ronaldo schifato di giocare in bianconero”

A parlare di Ronaldo e del suo ‘rigetto’ bianconero è Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’. Il giornalista ha affermato: “L’impressione è che Ronaldo ormai sia schifato di giocare con questi compagni alla Juventus”.

Una sensazione che se fosse confermata, avrebbe un epilogo già scritto: la fine dell’avventura del portoghese a Torino. “Se fosse davvero così, sarebbe inevitabile l’adio alla fine della stagione”.