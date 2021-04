La Juventus vede a rischio la zona Champions, il futuro di Cristiano Ronaldo non è certo: contatti con il tecnico, il presidente dice no









La Champions tutta da conquistare, il futuro ancora da programmare. La Juventus vive un finale di stagione a cui non era abituata da tempo. I bianconeri sono stati raggiunti al quarto posto dal Napoli e vedono a rischio la qualificazione in Champions. Il risultato che arriverà alla fine del campionato avrà un peso non indifferente sulla programmazione estivo: da Pirlo a Ronaldo, senza Champions possono dire addio in tanti. Proprio su CR7 le indiscrezioni sul futuro da settimane non mancano.

Come raccontato da Calciomercato.it, Ronaldo vorrebbe tornare al Real Madrid, ma Florentino Perez ha chiuso la porta. L’ha chiusa, da quanto riportano in Spagna, nonostante le insistenze di Zidane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Zidane telefona a Ronaldo: la risposta di Perez

Come si legge su ‘diariogol.com’, Zinedine Zidane vorrebbe nuovamente Ronaldo al Real Madrid per rafforzare la squadra in zona gol. Il tecnico e il fuoriclasse si sarebbero sentiti telefonicamente, con il francese che preme per un suo ritorno al ‘Bernabeu’. Un desiderio che è destinato a restare irrealizzato visto che Florentino Perez ha escluso la possibilità di riportare CR7 a Madrid.