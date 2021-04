Juventus, attacco a Ronaldo | "Inconcludente. Ingaggio insopportabile"

La Juventus inizia a pianificare il futuro in vista della prossima stagione. In attesa di capire quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo, arrivano dure critiche per l’attaccante

La Juventus è nel mirino della critica dopo le prestazioni non proprio convincenti di questa stagione. I bianconeri non sono riusciti a rispettare le attese di inizio anno: si trovano ora in piena corsa per un posto Champions a poche giornate dal termine e con l’eliminazione per mano del Porto che ha rappresentato una ferita cocente in questa stagione. Anche contro la Fiorentina è arrivata una prestazione scialba e un 1-1 che fa discutere non poco su presente e futuro del club.

Occhio, in particolare, alla posizione di Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese, infatti, non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. In questa stagione, non sta dando continuità di prestazioni e secondo molti condiziona molto il gioco dei bianconeri sotto un punto di vista tattico. Proprio per questo, il suo futuro resta tutto da valutare, ma allo stesso tempo, se si guarda all’attualità, le critiche non mancano rispetto alle sue prestazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, l’analisi di Condò su Cristiano Ronaldo: dall’atteggiamento all’ingaggio

Sono in molti, inoltre, a criticare Ronaldo per l’atteggiamento tenuto in campo nelle ultime settimane. E’ palpabile, infatti, una sorta di nervosismo per l’attaccante portoghese, che è sfociato in alcune reazioni poco gradite ai tifosi, sia alla Juventus che con la maglia del Portogallo. Il noto giornalista Paolo Condò ha esaminato il peso degli ingaggi top in Serie A, da Ibrahimovic allo stesso Cristiano Ronaldo.

Nella sua analisi, non si è astenuto da critiche verso il bomber della Juventus: “Di certo una mancata qualificazione Champions, attualmente in bilico, sarebbe un nuovo e pesante minus in un bilancio già molto sofferente – esordisce il giornalista -. In un contesto del genere l’ultimo anno di contratto di Ronaldo, soprattutto di questo Ronaldo irritato e inconcludente, sarebbe un peso insopportabile. La verità è che un ingaggio netto di 31 milioni poteva avere un senso tre anni fa, oggi è del tutto anacronistico“. Sottolinea, inoltre, come Jorge Mendes stia cercando di piazzarlo sul calciomercato e con il benestare della Juventus, ma a quelle cifre è operazione molto difficile.